أم عباس.. اغتيال الناشطة العراقية أنوار جاسم

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، الناشطة في الاحتجاجات العراقية أنوار جاسم مهوس المعروفة بـ“أم عباس“ في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، ونشطاء على مواقع التواصل، إن ”مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم، على منزل أم عباس، في منطقة المعارض القديمة بمدينة ذي قار فجر اليوم ليردوها قتيلة، فيما أصيب اثنان من أبنائها بجروح“.

وأضافت أن ”القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنيا حول محل الحادث، وحضر خبراء الأدلة الجنائية وفتحوا تحقيقاً لمعرفة ملابساته ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة“.

والناشطة معروفة في أوساط المتظاهرين، حيث شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر الماضي، وكانت على الدوام تقدم الطعام والمساندة للمتظاهرين.

كما شاركت في تظاهرة انطلقت الخميس الماضي، لرفض حظر التجول الذي فرضته السلطات هناك، تحسباً من تفشي وباء كورونا، حيث نظمها العمال والكسبة، المتضررون من هذا القرار.

ومنذ بدء الاحتجاجات العراقية قبل 6 أشهر، تعرض العشرات من النشطاء إلى الاغتيال أو الاعتقال والخطف، على يد إما القوات النظامية أو ميليشيات مسلحة.