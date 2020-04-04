التحالف الدولي يسلم قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية‎

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، انسحاب التحالف الدولي بقيادة واشنطن من قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار.

وقالت القيادة، في بيان، إنه ”بناء على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم السبت الرابع من نيسان، إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل قاعدة الحبانية، في محافظة الأنبار، إلى القوات العراقية؛ بعد انسحاب التحالف الدولي“.

وأضاف البيان: ”جاء وفق التزام التحالف بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية“.

بدوره، قال العميد فنسنت باركر، مدير شؤون الاستدامة في قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب)، إن ”نقل قاعدة التقدم (الحبانية) هو خطوة متقدمة أخرى نحو الشراكة المستمرة بين قوات الأمن العراقية والتحالف العسكري الدولي المناهض لتنظيم داعش“.

وأضاف، باركز في بيان: ”قمنا بتسليم أربع قواعد إلى قوات الأمن العراقية لتكون تحت سيطرتها بشكل كلي، حيث تحقق ذلك بفضل تفاني القوات العراقية، فهم سيتسلمون مهام المواجهة مع داعش، وسنواصل التحالف بدعم شركائنا لكبح شرور داعش“.

ويأتي تسليم القاعدة، ضمن عملية إعادة تموضع القوات الأمريكية في العراق، حيث تسلمت القوات العراقية، قاعدة القيارة في الموصل، وقاعدة كي وان في محافظة كركوك.