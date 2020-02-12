العراق.. صدامات وإطلاق نار بين متظاهرين وقوات الأمن في ذي قار (فيديو)‎

تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، في محافظة ذي قار جنوب العراق، الأربعاء؛ إثر محاولة اغتيال المحامي علي معارج، من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى إصابته في طلق ناري في منطقة الرأس.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”المحامي علي معارج، تعرض إلى محاولة اغتيال بعد خروجه من إحدى محاكم محافظة ذي قار، من قبل مسلحين مجهولين، ما إدى إلى إصابته بطلق ناري في الرأس، ونقله إلى مستشفى الحسين، وهو حاليا في حالة خطرة جدا“.

وبين المصدر أن ”المحامي علي معارج، كان في المحكمة من أجل الدفاع عن عدد من المتظاهرين، الذين اعتلقوا مؤخرا، بسبب الاحتجاجات، ومحاولة الاغتيال دفعت المتظاهرين إلى قطع تقاطع البهو، وسط المحافظة، من خلال حرق إطارات العجلات“.

وأضاف أنه ”بعد قطع الطريق، توجهت قوة أمنية، من أجل فتح الطريق، كونه رئيسا ومهما، لكن المتظاهرين، رفضوا ذلك، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي، من أجل تفريق المتظاهرين، واستخدام الغاز المسيل للدموع، وإلى الآن لا توجد حالات وفاة، فقط حالات اختناق بصفوف المتظاهرين“.