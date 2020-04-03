اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج فورا عن وزير شؤون القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الجمعة، إسرائيل بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس بحكومته فادي الهدمي.

وقال اشتية عبر صفحته على فيسبوك: إن ”إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من وباء كورونا“.

وتابع: ”هذه المرة الرابعة التي يعتقل فيها الاحتلال الوزير الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة“.

وفي وقت سابق الجمعة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في بلدة الصوانة بالمدينة.

وقال مكتب الوزير الفلسطيني في بيان عقب الحادث: ”داهمت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، صباح الجمعة، منزل الهدمي قبل اعتقاله بوحشية“.

وبينما لم تصدر إسرائيل بيانا يوضح أسباب الاعتقال، رجح مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني، أن يكون للاعتقال علاقة بمحاولة مساعدة الفلسطينيين في مدينة القدس على منع انتشار فيروس كورونا بالمدينة المحتلة.