عدد مصابي كورونا بفلسطين يتجاوز الـ100 بعد تسجيل إصابات في القدس

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة القدس المحتلة، ليتجاوز بذلك عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية حاجز المئة مصاب.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه ”تم تسجيل 6 إصابات جديدة في بلدة قطنة شمال غرب القدس، ليرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104 إصابات“.

وأضاف في تصريح له، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ”الإصابات الجديدة منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني“، مشيرًا إلى أن الإصابات كانت بسبب الزيارات العائلية.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، قد أعلن في وقت سابق تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية القبيبة، إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة.

وأشار ملحم، إلى أن عشرات العينات الأخرى التي تم فصحها أظهرت نتائج سلبية لأصحابها، فيما لا تزال عينات أخرى قد الفحص المخبري، لمعرفة مدى إصابة أصحابها من عدمه.