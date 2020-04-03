الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في بلدة الصوانة بالمدينة. وقال مكتب الوزير الفلسطيني: إن قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، داهمت صباح اليوم منزل الهدمي ”قبل اعتقاله بوحشية“ واقتياده لمكتب التحقيق. وذكر المكتب أن قوات الشرطة حاصرت منزل الوزير في بلدة الصوانة، ومن ثم اقدمت على تكسير…