الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في بلدة الصوانة بالمدينة.
وقال مكتب الوزير الفلسطيني: إن قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، داهمت صباح اليوم منزل الهدمي ”قبل اعتقاله بوحشية“ واقتياده لمكتب التحقيق.
وذكر المكتب أن قوات الشرطة حاصرت منزل الوزير في بلدة الصوانة، ومن ثم اقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة ، مستخدمة الكلاب بما في ذلك داخل منزل الوزير ومصادرة مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيقل.
الشرطة الإسرائيلية تقول انها اعتقلت " المواطن" وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في المدينة بسبب مساعدة السكان في مدينة القدس على مواجهة فيروس كورونا باعتبار ذلك " مخالف للاتفاقيات" !!!! pic.twitter.com/XThmroJwDe
— abd elraouf arnaout (@arnaout22) April 3, 2020
وهذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها الشرطة الإسرائيلية وزير شؤون القدس، والتحقيق معه لأكثر من مرة.
ورجح مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني أن يكون للاعتقال علاقة بمحاولة مساعدة الفلسطينيين في مدينة القدس على منع انتشار فيروس كورونا بالمدينة المحتلة.