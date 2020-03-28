نبيه بري يهدد بتعليق تمثيله في حكومة لبنان بسبب موقفها من المغتربين

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وكان وزير الخارجية ناصيف حتي، قال الخميس: إنه ”ينبغي على اللبنانيين الموجودين في الخارج الخضوع للفحص للتأكد من أنهم غير حاملين للفيروس، قبل أن يتسنى لهم ركوب الطائرة للعودة“.

وقال بري، زعيم حركة أمل الشيعية في بيان صادر عن مكتبه: ”إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة“.

وبري من الشخصيات الأكثر نفوذا في لبنان، وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب بري دعمه لها، ومثل جميع كبار الساسة في لبنان، يحظى بري بقاعدة تأييد قوية وسط جاليات المغتربين اللبنانيين الكبيرة في الخارج.

وانتقد السياسي المسيحي البارز سمير جعجع الحكومة للسبب نفسه، السبت، معربا عن قلقه من أن الدول التي تتصدى للتفشي ستعطي الأولوية لعلاج مواطنيها على حساب المغتربين.

ويكافح بعض اللبنانيين العالقين في الخارج لتدبير أمورهم ويزداد وضعهم صعوبة؛ بسبب القيود الصارمة التي تفرضها البنوك اللبنانية على التحويلات الخارجية، وسحب النقود من ماكينات الصراف الآلي في الخارج، في حين يعاني لبنان من أزمة مالية طاحنة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقال وزير الخارجية ناصيف حتي الأسبوع الماضي، إنه سيتم رفع سقف التحويلات للطلاب العالقين في الخارج، وكتب على تويتر: ”‏نتمنى أن نعيد اللبنانيين اليوم قبل الغد وأتفهم مشاعر الأهل والأولاد ولكن يجب تأمين فحوص البي.سي.آر؛ لأنه توجد خطورة كبيرة بصعود شخص مصاب بالكورونا مع غيره غير المصاب إلى الطائرة“.

وأشار حتي إلى أن ”الحكومة سترتب رحلات جوية لإعادة العالقين في الخارج، وحث اللبنانيين الموجودين خارج البلاد على الاتصال بالسفارات لتقديم المساعدة لهم“.