ما قصة ابنة نبيه بري وقضية الاختلاسات بالسفارة اللبنانية في قطر؟

نفت وزارة الخارجية اللبنانية أن يكون تكليف السفيرة فرح نبيه بري، ابنة رئيس مجلس النواب، بمهام القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في قطر، قد تمّ كصفقة سياسية بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

بيان وزارة الخارجية اللبنانية، الذي صدر اليوم الأحد، في بيروت، جاء لينفي تقريرا كانت نشرته يوم امس السبت صحيفة ”الأخبار“ اللبنانية المقرّبة من حزب الله، تحت عنوان ”آخر أيام باسيل في الخارجية: بري إلى قطر“،

وجاء في التقرير أنه ”في زمن التقشف، تقرر تكليف السفيرة فرح بري بـ ”مهمة دبلوماسية“ في قطر لتحل محل السفير حسن نجم، وأن هذه المهمة سترتب تكاليف تصل الى قرابة الـ 30 ألف دولار شهريا، بما يفوق كلفة تعيين سفير أصيل في الدوحة“.

بيان وزارة الخارجية اللبنانية أوضح أن التكليف حصل بعد كشف عملية اختلاس وسرقة للمال العام في السفارة بالدوحة، وقد تم استدعاء السفير اللبناني إلى حين انتهاء التحقيق.

وإذ إن السفيرة فرح بري تخدم في الإدارة المركزية تم اختيارها لترأس البعثة في قطر بانتظار جلاء الحقيقة وإجراء ما يلزم.

وأضاف البيان أن تعيين بري لا يرتب أعباء إضافية على الخزينة بل يحقق وفرا، إذ إن البدل اليومي الذي سوف تتقاضاه عن مهمتها أقل من المعاش الشهري للسفير هناك.

بيان القضية في حينه

وكانت الوكالة الوطنية للأنباء، الوكالة الرسمية، أشارت في سبتمبر الماضي إلى قضية الاختلاس في السفارة بالدوحة وما ترتب عليها من الإحالات للقضاء، وهي ما وُصفت في حينذاك بأنها ”أكبر عملية سرقة ونهب في تاريخ وزارة الخارجية اللبنانية“.

والذي نُشر بحينه أن وزارة الخارجية اللبنانية علمت بأمر السرقة بعدما طلبت من البعثة الدبلوماسية في الدوحة تسلّم مبلغا من المال كانت بحاجة إليه، فجوبهت بالتلكؤ في بت الطلب، قبل أن تكتشف أن المبلغ غير موجود وأن المفقودات تقارب المليوني دولار.

تقرير صحيفة ”الأخبار“ يوم أمس السبت طرح بضع علامات استفهام حول اختيار جبران باسيل لابنة نبيه بري للموقع الدبلوماسي الشاغر في الدوحة، مشيرا الى أن القرار لا يخلو من الجدل على غرار عدد من محطاتها في وزارة الخارجية، آخرها عملها قائمة بأعمال سفارة لبنان في دمشق.

وينقل التقرير عن اختصاصيي المهمات الدبلوماسية أن هذه الخطوة ستكلف الخزينة أمولا إضافية، خلافا لما تقوله وزارة الخارجية، إذ إن الراتب الشهري لابنة بري سيصل نحو 20 ألف دولار، وتكاليف المعيشة قد تصل عشرة الآف دولار، مع ملاحظة أن الراتب يحوّل إليها بالليرة اللبنانية، لكنها تتسلمه من البنك بالدولار، كما جاء في تقرير الصحيفة.