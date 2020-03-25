وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، الأربعاء، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد إلى 6.

وقال المستشفى، في بيان: ”مصاب توفي في وحدة العناية الفائقة، وامتثل 4 للشفاء، ما رفع عدد حالات الشفاء إلى 20“.

وأضاف: ”مجموع الحالات التي ثبت مخبريًا إصابتها بفيروس كورونا وعُزلت في منطقة العزل الصحي بالمستشفى وصل إلى 69 حالة، بينها 9 حالات نُقلت من مستشفيات أخرى“، فيما وصف وضع المصابين بأنه ”مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج“.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 333، إثر تسجيل 29 إصابة جديدة.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 459 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 20 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 113 ألفًا.