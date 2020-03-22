الرئيس الفلسطيني يصدر عفوًا عن سجناء خشية ”كورونا“

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، عفوًا يتم بموجبه الإفراج عن السجناء الذين أمضوا نصف مدة محكوميتهم في القضايا الجنحية والجنائية، وذلك تحسبًا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إن“الرئيس محمود عباس أصدر عفوًا خاصًا، عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجنحية والجنائية في ظل مخاطر انتشار فيروس كورونا، مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني“.

وأشار أبو ردينة إلى أن قرار العفو من الرئيس عباس يستثني ”المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة“.

وفي17 آذار/ مارس الجاري، اتخذت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة إجراءات مشابهة، من قبيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وتمثلت الإجراءات بالإفراج الكامل عن السجناء الذين قضوا ثلثي المدة، ومنح إجازات بيتية للسجناء على خلفية الذمم المالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ومنح إجازات بيتية لكل أصحاب القضايا البسيطة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 59 حالة، بعد أن سجلت وزارة الصحة أول حالتين في قطاع غزة، و6 حالات جديدة من سكان مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفلة (8 أعوام).