الإمارات تدين اغتيال اثنين من موظفي ”الهلال الأحمر“ في عدن 

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، قيام مسلحين مجهولين باغتيال موظفين اثنين في الهلال الأحمر الإماراتي، في مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة.

وكانت تقارير إخبارية يمنية قد أفادت أمس الخميس، بالعثور على جثة منسق الهلال الأحمر الإماراتي السابق أحمد فؤاد اليوسفي، ورفيقه محمد طارق، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم: ”جهود الهلال الأحمر الإماراتي جزء أصيل من جهود الدولة الإنسانية، واستهداف يد الإرهاب لاثنيْن من موظفي الهيئة في عدن عمل خسيس وجبان ضد من ينشرون الخير والأمل“.

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”دفعت الإمارات ثمنا باهظا في أفغانستان واليمن وغيرها، وتبقى قناعتنا بأن الخير ينتصر دائما على الشر“.

جهود الهلال الأحمر الإماراتي جزءٌ أصيل من جهود الدولة الإنسانية. واستهداف يد الإرهاب لإثنيْن من موظفي الهيئة في عدن عمل خسيس وجبان ضد من ينشرون الخير والأمل.

دفعت الإمارات ثمناً باهظاً في أفغانستان واليمن وغيرها.وتبقى قناعتنا بأن الخير ينتصر دائماً على الشر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 20, 2020

بدورها عبرت هيئة الهلال الأحمر الأماراتي في بيان لها عن ”إدانتها و أسفها العميق لفقدان اثنين من موظفيها، هما أحمد فؤاد اليوسفي منسق عمليات الإغاثة وزميله محمد طارق“.

وقال البيان إن الموظفين قتلا ”أثناء تأدية مهامهما في منطقة تعد صعبة ومعقدة، بعدما تم اختطافهما من قبل مسلحين بسيارة في منطقة الدرين بالمنصورة في عدن، وعثر عليهما مؤخرا مقتولين بعد أن تم تقييدهما وإطلاق النار عليهما“.

و شدد “ الهلال “ على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني ”يعد تجاوزا كبيرا للمعاهدات و المعايير الدولية التي توفر حماية خاصة لعمال الإغاثة و العاملين الطبيين وفرق الإنقاذ“.

وأشار إلى أن ”مثل هذه الأعمال العدائية من شأنها أن تعيق استمرار عمليات الإغاثة وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث في اليمن، ما قد يؤدي إلى تفاقم معاناتهم وتراجع أوضاعهم“.

و أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن ”جهودها الإنسانية ستتواصل على الساحة اليمنية أينما كانت هناك حاجة للمساعدة رغم المخاطر التي تنطوي عليها“.