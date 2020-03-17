أنور قرقاش: تضامن الإمارات مع إيران في أزمة كورونا يجسد قيم قيادتنا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، إن ”تضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا“.

وأشار قرقاش، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على ”تويتر“ إلى أن ”التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية“.

التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية، فالتضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما إمتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2020

وتابع يقول: إن ”التضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما امتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها“.

وقدمت الإمارات إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران، بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.