 أنور قرقاش: تضامن الإمارات مع إيران في أزمة كورونا يجسد قيم قيادتنا – إرم نيوز‬‎

أنور قرقاش: تضامن الإمارات مع إيران في أزمة كورونا يجسد قيم قيادتنا

أنور قرقاش: تضامن الإمارات مع إيران في أزمة كورونا يجسد قيم قيادتنا

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، إن ”تضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا“.

وأشار قرقاش، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على ”تويتر“ إلى أن ”التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية“.

وتابع يقول: إن ”التضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما امتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها“.

وقدمت الإمارات إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران، بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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