العثور على مسؤول سابق بالهلال الأحمر الإماراتي ومرافقه مقتولين في عدن

أفادت تقارير إخبارية يمنية، اليوم الخميس، بالعثور على جثة مسؤول سابق في الهلال الأحمر الإماراتي ومرافق له، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وبحسب صحيفة عدن الغد المحلية، ”نُقلت الجثتان إلى مستشفى الصداقة، أحد أكبر المستشفيات الحكومية بعدن“، فيما لم يصدر أي تصريح أمني حول حيثيات الواقعة حتى الآن.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين على متن سيارة من نوع ”كيا“ بيضاء اللون أقدموا، مساء أمس الأربعاء، على اختطاف منسق الهلال الأحمر الإماراتي السابق أحمد فؤاد اليوسفي ورفيقه محمد طارق، في منطقة الدرين بمديرية المنصورة وسط عدن، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.