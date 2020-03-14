العراق يعلن تفاصيل قصف معسكر التاجي ويصفه بـ“العدوان السافر والغاشم“

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، عن تفاصيل قصف معسكر التاجي، الذي تستخدمه قوات أمريكية شمال العاصمة بغداد، فيما وصفت عملية القصف بـ“العدوان السافر والغاشم ”.

وقالت القيادة، في بيان، إنه ”في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من اليوم السبت 14 آذار 2020 تعرض معسكر التاجي إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخاً نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على سبع منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها“.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه ”تسبب هذا العدوان الغاشم بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً، كما نؤكد أننا سنتخذ كل الإجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني وإلقاء القبض عليهم“.

وأضافت أنه ”لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل وأن أي إرادة تحاول أن تكون بديلا للدولة وسياستها وسيادتها وتفرض لها وجوداً مصيرها الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي، فعلى من يقوم بهذا العمل أن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، وسنعتبر أي طرف يعبئ لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا فيها“.

وتابعت: ”كما نرفض أن تقوم القوات الأمريكية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح 13/3/2020، فهي بذلك لا تحد من هذه الأعمال بل تغذيها وتضعف قدرة الدولة العراقية وتوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب“.

وتعرض معسكر التاجي، شمال العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق من اليوم السبت، لقصف صاروخي، هو الثاني خلال أسبوع.

والخميس الماضي، قال التحالف الدولي لمحاربة داعش، إن 3 عسكريين قتلوا في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق وإصابة أكثر من 10 آخرين.

وأعلن التحالف في بيان صدر عنه، عن سقوط حوالي 18 صاروخ كاتيوشا على القاعدة العسكرية، ولاحقا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعات مدعومة من إيران في أنحاء العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن ”الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت 5 مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق“، مضيفة أن ”الولايات المتحدة نفذت ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعة كتائب حزب الله في أنحاء العراق“.

وتزايدت وتيرة الهجمات على منشآت أمريكية في العراق عقب مقتل قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في ”الحشد الشعبي“ أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.