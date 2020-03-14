العثور على مكان إطلاق الصواريخ باتجاه معسكر التاجي في بغداد (صور)

تمكنت القوات الأمنية العراقية، السبت، من العثور على مكان إطلاق صواريخ الكاتيوشا، التي أطلقت باتجاه معسكر التاجي الذي تستخدمه قوات أمريكية في العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان صدر عنها، إن ”القوات الأمنية العراقية، عثرت على المرآب الذي تم إطلاق صواريخ الكاتيوشا منه، واستهدفت معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت سبع منصات إطلاق داخل مرآب في منطقة أبو عظام شمالي العاصمة“.

وأضافت أن ”القوات الأمنية، ألقت القبض على صاحب المرآب والعاملين فيه، فضلا عن إلقاء القبض على جميع منتسبي نقطة التفتيش القريبة منه التابعة لقيادة شرطة بغداد وإحالتهم جميعا للتحقيق“.

وتعرض معسكر التاجي، شمال العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق من اليوم السبت، لقصف صاروخي، هو الثاني خلال أسبوع، والخميس الماضي، قال التحالف الدولي لمحاربة داعش، إن 3 عسكريين قتلوا في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق وإصابة أكثر من 10 آخرين.

وأعلن التحالف في بيان صدر عنه، عن سقوط حوالي 18 صاروخ كاتيوشا على القاعدة العسكرية، ولاحقا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعات مدعومة من إيران في أنحاء العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن ”الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت 5 مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق“، مضيفة أن ”الولايات المتحدة نفذت ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعة كتائب حزب الله في أنحاء العراق“.

وتزايدت وتيرة الهجمات على منشآت أمريكية في العراق عقب مقتل قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في ”الحشد الشعبي“ أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.