الجيش الإسرائيلي يدمر بقايا مطار غزة الدولي (فيديو)

دمرت دبابات الجيش الإسرائيلي، يوم أمس السبت، ما تبقى من مطار غزة الدولي شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، منذ أكثر من 7 أشهر.

وأفاد شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية نسفت ما تبقى من مبنى المطار الواقع شرقي معبر رفح في منطقة قريبة من الحدود المصرية؛ ما أدى إلى تدميره على نحو كامل، بحسب ما أوردته "الأناضول".

ونشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد لنسف الجيش الإسرائيلي بقايا المطار، حيث أظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تقف في منطقة قريبة من مبنى المطار، قبل أن يتم نسفه وتتصاعد منه ألسنة الدخان.