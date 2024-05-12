الجيش الإسرائيلي يدمر بقايا مطار غزة الدولي (فيديو)
دمرت دبابات الجيش الإسرائيلي، يوم أمس السبت، ما تبقى من مطار غزة الدولي شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، منذ أكثر من 7 أشهر.
وأفاد شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية نسفت ما تبقى من مبنى المطار الواقع شرقي معبر رفح في منطقة قريبة من الحدود المصرية؛ ما أدى إلى تدميره على نحو كامل، بحسب ما أوردته "الأناضول".
ونشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد لنسف الجيش الإسرائيلي بقايا المطار، حيث أظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تقف في منطقة قريبة من مبنى المطار، قبل أن يتم نسفه وتتصاعد منه ألسنة الدخان.
بدوره، قال المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية روعي شارون بحسابه على منصة "إكس" مرفقا مشهد نسف المطار: "مطار ياسر عرفات (غزة) أمس (السبت)"، فيما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على حسابها بمنصة "إكس" الفيديو ذاته.
استهداف المطار يأتي ضمن عملية عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح، الاثنين، تسببت بموجات تهجير قسري واسعة النطاق بسبب كثافة النيران، رغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح.