يضم أعضاء ”داعش“ و“القاعدة“.. العراق يكشف حقيقة استهداف ”سجن الحوت“

نفت السلطات العراقية، اليوم الخميس، وقوع ”هجوم إرهابي“، على سجن الحوت في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية ”واع“ عن قائد عمليات الرافدين اللواء جبار الطائي قوله، إن ”الأنباء التي تم تداولها بشأن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) عارية عن الصحة“.

وأوضح اللواء الطائي أن ما حدث فجر اليوم بالمحافظة، هو عبارة عن ”نزاع عشائري بين أفراد عشيرة آل غزي على قطعة أرض“.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن الموضوع حُسِم بعد اتصال مع شيخ العشيرة، نافيا وجود أي عمليات اعتقال.

وأكد أن“الوضع العام في مدينة الناصرية مستقر، ولا توجد أي حوادث تذكر، عدا الحوادث الجنائية البسيطة، وأن المنشآت النفطية وساحات التظاهر مؤمنة بالكامل“.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت أنباء عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الحوت في محافظة ذي قار.

ويخضع السجن لحراسة أمنية مشددة، كونه يضم عددا من أخطر المتشددين الذين عملوا ضمن تنظيمي ”القاعدة“ و“داعش“.