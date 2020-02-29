لبنان.. مقتل عسكري وإصابة آخر في هجوم مسلح بـ“البقاع“‎

أعلن الجيش اللبناني، السبت، مقتل عسكري وإصابة آخر في هجوم مسلح من قبل مجهولين بمحافظة البقاع، شرقي البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن ”عسكريين اثنين كانا على متن سيارة، تعرضا لكمين تخلله إطلاق نار، في منطقة الشواغير بالهرمل؛ ما أدى لاستشهاد أحد العسكريين“.

وأضاف أن ”وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، تقوم بتنفيذ عمليات تفتيش؛ بحثا عن مطلقي النار لتوقيفهم“.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، تعرضت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها لسيارة مسروقة؛ ما أدى إلى سقوط قتيلين من الجيش وجرح 3، في الهرمل بالبقاع.

وتندلع اشتباكات في تلك المنطقة من آن إلى آخر، بين الجيش ومسلحين؛ بسبب تواجد عصابات مسلحة خارجة عن القانون، تقوم بعمليات سرقة واحتيال وتجارة للمخدرات وقتل وترويع للمواطنين، وفق إعلام محلي.