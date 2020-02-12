الجيش اللبناني يطلق النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت أجواءه

أطلق الجيش اللبناني مساء الأربعاء، رشقات نارية باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية (بدون طيار)، خرقت أجواء البلاد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية (الرسمية).

وقالت الوكالة إن ”الجيش استهدف الطائرة المعادية في مقابل بلدة ميس الجبل/ محلة كروم الشراقي (أقصى الجنوب)، غير أنها غادرت أجواء البلاد دون إصابتها“.

وأضافت الوكالة أنّ ”الطائرة المعادية عادت إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة“.

يشار أن لبنان أسقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما أقرت به تل أبيب حينها وقالت إنها كانت ”تقوم بأعمال روتينيّة لتأمين الحدود“.