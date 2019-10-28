مجهولون يطلقون النار على متظاهرين في البقاع اللبناني

أطلق مجهولون اليوم الإثنين، النار باتجاه نقطة تجمع المتظاهرين في بلدة غزة في البقاع اللبناني دون إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الأعيرة النارية أصابت خيمة المعتصمين على الطريق العام في البلدة، كما أصابت خزان المياه الذي يغذي البلدة، ما أحدث حالة من الذعر لدى المتظاهرين وسكان المنطقة.

وأضافت الوكالة أن مطلقي النار فرّوا بسيارة باتجاه بلدة لوسي المجاورة، ومنها إلى جهة مجهولة.

وتستمر المظاهرات الشعبية في لبنان منذُ يوم 17 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف ”الانتفاضة“ و“الثورة“ على تحركاتهم.

وجاءت التحركات كردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق ”واتساب“، ما اعتبره المحتجون ”القشة الذي قصمت ظهر البعير“.

ومنذ اليوم التالي لاندلاع الاحتجاجات، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المؤسسات التعليمية والمصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.