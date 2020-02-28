روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كروز إلى الساحل السوري

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن الأسطول الروسي في البحر الأسود قوله اليوم الجمعة، إنه أرسل سفينتين حربيتين مجهزتين بصواريخ كروز (موجهة) من طراز كاليبر، إلى البحر المتوسط باتجاه الساحل السوري.

ويأتي الانتشار وسط تصاعد التوترات بين روسيا وتركيا بشأن محافظة إدلب السورية.

في الأثناء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن القوات التركية التي تعرضت للقصف ”ما كان ينبغي أن تتواجد في المنطقة السورية التي كانت بها“، وإن أنقرة لم تبلغ موسكو مسبقا بشأن مواقع هذه القوات.

وذكرت الوزارة أن المقاتلات الروسية لم تنفذ ضربات في المنطقة التي كانت بها القوات التركية، وأن موسكو فعلت ما في وسعها؛ لضمان وقف إطلاق للنار من جانب الجيش السوري للسماح للقوات بالإجلاء.