بيرني ساندرز يهاجم روسيا بعد تقارير عن محاولة موسكو دعم حملته الرئاسية

المصدر: أ ف ب

طالب المرشّح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الاميركية بيرني ساندرز الجمعة روسيا بـ“الابتعاد“ عن هذه الانتخابات بعد ورود تقارير تفيد بأن موسكو تتدخل في السباق الرئاسي لمصلحة متصدّر الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

وأوردت صحيفة ”واشنطن بوست“ أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا ساندرز والرئيس دونالد ترامب بالجهود التي تبذلها روسيا، علما أنه لم يتّضح شكل الدعم الذي تلقاه المرشّح الديموقراطي.

ورد ساندرز في بيان جاء فيه ”رسالتي إلى بوتين واضحة: ابتعد عن الانتخابات الأمريكية، وعندما أصبح رئيسا سأحرص على هذا الأمر“.

وكانت الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن روسيا تدخّلت لترجيح كفة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي أجريت في العام 2016.