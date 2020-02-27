إسرائيل تطلق عدة طلقات نارية باتجاه المياه الإقليمية للبنان‎

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن زورقا حربيا إسرائيليا، أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية بعد خرقه الحدود قبالة منطقة رأس الناقورة (جنوب).

وقال الجيش في بيان إن ”زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 240 مترا“.

وأشار إلى أن ”زوارق أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي، اخترقت البقعة البحرية نفسها عدة مرات ولأوقات مختلفة (لم يذكرها)“.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني يتابع موضوع الخروقات مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ”يونيفيل“.

ويأتي هذا التطور عقب بدء لبنان في وقت سابق الخميس، أعمال حفر بئر لاستكشاف مصادر الطاقة (النفط والغاز) في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالقطاع رقم 9، وهي غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت، في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.