الصحة اللبنانية: تسجيل إصابة ثالثة بكورونا لشخص إيراني

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا لشخص إيراني قدم إلى لبنان قبل ثلاثة أيام.

وقالت الوزارة، في البيان، إنه تم تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا مصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، وهي لشخص إيراني من مواليد 1943.

وأضافت الوزارة أن المصاب قدم إلى البلاد على متن طائرة قادمة من إيران حطت في مطار ”رفيق الحريري الدولي“، صباح 24 شباط/ فبراير الجاري.

ولفت البيان إلى أنه تم الكشف على الحالة عبر الصليب الأحمر اللبناني، فور ظهور العوارض الأولية للفيروس القاتل.

وأوضح أنه تم التحفظ عليها في جناح العزل داخل ”مستشفى الحريري الجامعي“، وأن حالته مستقرة.

والجمعة الماضي، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، لسيدة قادمة من مدينة ”قُم“ الإيرانية، فيما أعلنت الأربعاء عن الحالة الثانية.

واليوم الخميس، أعلنت السلطات الإيرانية عن 4 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 26، والمصابين إلى 245.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.