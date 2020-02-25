اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن في إدلب

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المتحاربة في إدلب السورية، اليوم الثلاثاء، إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن هربا من الهجمات، وذكّرت تلك الأطراف بأن المستشفيات والأسواق والمدارس محمية بموجب القانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة روث هيذرنجتون، في إفادة صحفية في جنيف ”نحث كل الأطراف على السماح للمدنيين بالتنقل بأمان، سواء في مناطق تسيطر عليها تلك الأطراف أو عبر الخطوط الأمامية“.

وأضافت ”نحث كل الأطراف على السماح بتحرك (فرق الصليب الأحمر) وتقديم ضمانات أمنية حتى يتسنى لنا الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الناس على جانبي الخطوط الأمامية“.