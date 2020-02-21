 الميليشيات الحوثية تستهدف مقر إقامة أعضاء الصليب الأحمر بالقذائف – إرم نيوز‬‎

الميليشيات الحوثية تستهدف مقر إقامة أعضاء الصليب الأحمر بالقذائف

الميليشيات الحوثية تستهدف مقر إقامة أعضاء الصليب الأحمر بالقذائف

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، يوم الجمعة، أن مقرا للصليب الأحمر الدولي بمنطقة غليفقة في مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة، تعرض لهجوم بالقذائف من قبل الميليشيات الحوثية.

وقال المركز بصفحته على موقع ”فيسبوك“ إن المقر الذي يتخذه موظفو الصليب الأحمر الدولي بمدينة الدريهمي سكنًا، تعرض لهجوم بالقذائف وصلت إلى 20 قذيفة، بالتزامن مع توزيع الصليب الأحمر مساعدات غذائية للأهالي.

ولم تشر الأنباء القادمة من مديرية الدريهمي إلى وقوع ضحايا، لكنها أكدت أن المكان تضرر كثيراً جراء هذا الهجوم الحوثي، الذي يعد الأول من نوعه ويطال مكانا يتواجد فيه أعضاء من فرق إغاثية دولية.

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