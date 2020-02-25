روسيا: ليس هناك قمة رباعية مع تركيا وفرنسا وألمانيا بشأن إدلب

نفى الكرملين، يوم الثلاثاء، أنه يعمل على عقد قمة رباعية مع تركيا وألمانيا وفرنسا، لبحث الصراع في إدلب السورية.

جاء ذلك تعقيبا على ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأنه ”لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن على عقد قمة مقترحة في الخامس من مارس/ آذار مع روسيا وفرنسا وألمانيا، لكنه قد يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك اليوم“.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: ”لا تجري مناقشات لعقد قمة مع فرنسا وألمانيا، وإن روسيا لا تبحث حاليا سوى عقد قمة بشأن إدلب مع إيران وتركيا“.

وأضاف بيسكوف أنه ”لا توجد مناقشات حاليا بخصوص لقاء محتمل بين بوتين وأردوغان“.