الحكومة الفلسطينية:“صفقة القرن“ مذكرة تفاهم بين نتنياهو وترامب

وصف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، اليوم الأحد، ”صفقة القرن“ بأنها مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء ذلك خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يختتم أعماله، اليوم الأحد، بعد 3 أيام من عقده بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، قال إشتية:“هذه الخطة (صفقة القرن) ليست أكثر من مذكرة تفاهم بين نتنياهو وترامب، ولا يمكننا أبدًا دعوتها بخطة سلام، وهي جزء من الحملتين الانتخابيتين لهما“.

وأضاف:“ما يعرضه ترامب هو كيان بلا سيادة، وغير متصل الأطراف ولا يشمل القدس، ولا عودة اللاجئين، ويُبقي 720 ألف مستوطن على أراضينا، يعيشون في 221 مستوطنة“.

واعتبر إشتية أن“الصفقة تعزل الفلسطينيين في جزر غير متواصلة، تربط بينها أنفاق أو جسور وبإمكان إسرائيل إغلاقها متى شاءت“.

وحث الدول الأوروبية على“الرد على مبادرة ترامب برفضها، وعقد مؤتمر دولي من أجل فلسطين يقوم على الشرعية الدولية“.

كما دعا إشتية أوروبا إلى“الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الـ 1967 والقدس عاصمة لها، ردًا على الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية“.

وأعلن ترامب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية على صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها ”في ضواحي القدس الشرقية“، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.