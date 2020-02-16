ترامب يختار أعضاء لجنة إعداد خرائط ”صفقة القرن“‎

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أعضاء لجنة رسم خرائط ستحدد مناطق السيادة الإسرائيلية التي ستفرضها على الأراضي الفلسطينية ضمن ”صفقة القرن“.

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية، مساء أمس السبت، إن لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية الأمريكية، التي ستحدد مناطق السيادة الإسرائيلية، بدأت عملها بالفعل.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، قوله إن ”ترامب عين مندوبين أمريكيين في اللجنة، وهم سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاريه آرييه لايتستون، وسكوت ليث رئيس شؤون العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي“.

وبحسب القناة، فإن الخطوة الأمريكية تأتي بعد أن أعلنت إسرائيل عن هوية أعضائها في اللجنة وهم: وزير السياحة ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، ورونين بيرتس المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولم توضح القناة طبيعة هذه الخرائط.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب عن خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في جزء من القدس الشرقية، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة وغير مقسمة لإسرائيل، وسط رفض عربي ودولي واسع.