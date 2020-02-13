السلطة الفلسطينية تطالب حماس بعدم تضييع فرصة إنهاء الانقسام

حمّل ممثل الرئيس الفلسطيني ومستشاره للشؤون الخارجية، نبيل شعث، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تعطيل زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، للاجتماع بالفصائل والقوى الفلسطينية.

وقال شعث خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“:“إن حماس رفضت لقاء الوفد، الذي أرسله الرئيس محمود عباس، للتحضير لعقد اجتماع الفصائل في غزة، ولم تستقبله“.

وأضاف أن الرئيس عباس قرر عودة الوفد الذي يتكون من عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، وإسماعيل جبر“ إلى رام الله، مطالبًا حركة حماس بعدم تضييع الفرصة من أيديها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأشار شعث إلى أن“حماس تتعرض لضغوط من أطراف خارجية لعدم عقد اللقاء الفصائلي في غزة“، دون أن يوضح الجهات التي تمارس تلك الضغوط.

وشدد على أن المسؤول عن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هو حركتا فتح وحماس، وقال:“نحن من قمنا بالمبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ومستعدون للذهاب إلى غزة والرئيس استعد لذلك أيضًا“.

ووصل، يوم الجمعة الماضي، وفد من حركة فتح إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون- إيرز، شمال القطاع، بحسب ما أفادت إدارة معبر بيت حانون.

وقال حينها إياد نصر الناطق باسم حركة فتح، إن زيارة الوفد إلى غزة جاءت من أجل لقاء الأطر الحركية لفتح، ومن ثم سيُجرى الترتيب لعقد لقاء خاص مع حركة حماس، يليه لقاء مع الفصائل الوطنية والإسلامية تمهيدًا لقدوم وفد إلى القطاع.