الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحركة حماس شمال غزة

قصفت مدفعية إسرائيلية، اليوم السبت، موقعي مراقبة يتبعان لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان نقلته قناة ”كان“ الرسمية، إنه ”بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة النقب، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل“.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع.