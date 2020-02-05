طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة

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شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الخميس، غارات على أهداف فلسطينية في قطاع غزة. وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعا بالقرب من مسجد بغداد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مما تتسبب بأضرار مادية في منازل المواطنين. وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع إسرائيلية، قصفت أرضا زراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة لموقع…