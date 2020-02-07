”الصحة الفلسطينية“ تعلن استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد شاب خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن ”الشاب بدر نضال أحمد نافلة (19 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قفين، شمال طولكرم“.

وأشارت الوزارة إلى أن الشاب نافلة أصيب بالرصاص الحي في رقبته، ما أدى لقطع الشريان الرئيسي، وأن الطواقم الطبية في مستشفى طولكرم الحكومي سيطرت على النزيف، لكن وضع المصاب كان حرجًا للغاية، فتوفي لاحقا.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين رافضين لـ“صفقة القرن“ والجيش الإسرائيلي في عدد من محافظات الضفة الغربية.

وأصيب عشرات الشبان بالاختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، عقب مسيرة دعت لها حركة فتح في المحافظة رفضا لصفقة القرن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.