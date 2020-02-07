إصابة عشرات الفلسطينيين أثناء تفريق الجيش الإسرائيلي احتجاجات منددة بـ“صفقة القرن“ في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم الجمعة، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون، إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الكتف، خلال المواجهات المندلعة ببلدة عزون شرقي قلقيلية، شمالي الضفة، مشيرين إلى أنه جرى تقديم العلاج للمصاب ميدانيا، قبل نقله إلى المستشفى.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، مراد اشتيوي، إن ”3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات الدائرة في البلدة“، مضيفا أن ”القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا خلال تلك المواجهات“.

وفي نعلين غربي رام الله، أصيب عشرات بحالات اختناق، في المواجهات التي اندلعت عقب مسيرة منددة بـ ”صفقة القرن“.

واندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات متفرقة بالضفة، خلال احتجاجات تنديدا بـ ”صفقة القرن“، فرقها الجيش الإسرائيلي مستخدما الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي 28 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، ”صفقة القرن“ المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ومنذ ذلك التاريخ، تندلع مواجهات في الضفة الغربية؛ تنديدا بما يسمى ”خطة السلام“ الأمريكية.