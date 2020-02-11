إسرائيل: لا سلام مع الفلسطينيين إلا بتنحي عباس

دعا المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إزاحة محمود عباس، عن منصبه رئيسًا للسلطة الفلسطينية.

وزعم دانون، أمام الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه“لا يمكن التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين طالما بقي عباس في منصبه“.

وجاءت مزاعم المندوب الإسرائيلي، قبيل دقائق من بدء جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول خطة السلام الأمريكية المزعومة، المسماة ”صفقة القرن”.

وكرر دانون، مزاعمه أثناء الجلسة، وقال لأعضاء المجلس:“التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما استمر عباس في منصبه، وفقط حين يتنحى، يمكن للفلسطينيين أن يمضوا قدمًا إلى الأمام“.

وادعى أن“عباس، لو كان صادقًا في دعوته إلى السلام، لذهب إلى إسرائيل مفاوضًا، كما فعل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، حين تحدث أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)“.

وفي بداية الجلسة، شدد عباس، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق السلام، الذي“لا يزال أمرًا قابلًا للتحقيق“ بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية على صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها ”في أجزاء من القدس الشرقية“، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.