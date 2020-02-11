 الرئيس الفلسطيني: لن نقبل ”صفقة القرن“ وسنواجه تطبيقها – إرم نيوز‬‎

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل ”صفقة القرن“ وسنواجه تطبيقها

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل ”صفقة القرن“ وسنواجه تطبيقها

المصدر: الأناضول

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، رفضه لـ“صفقة القرن“ الأمريكية المزعومة، مشددا على عدم قبولها، ومواجهة تطبيقها.

وقال بكلمة له في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول ”صفقة القرن“، ”لن نقبل بها، وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع“.

وأضاف أن ”الرفض الواسع للصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية“.

وبين عباس أنها ”ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله“. معتبرا أن ”السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال ممكنا‎“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
الصراع العربي – الإسرائيلي
الفلسطينيين
تاغ
صفقة القرن
فلسطين المحتلة
مجلس الأمن
محمود عباس
منظمة التحرير الفلسطينية
تاريخ النشر
تاريخ التحديث