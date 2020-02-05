العراق.. ميليشيا ”العصائب“ تنفي مقتل قائدها قيس الخزعلي ‎

نفت ميليشيات عصائب أهل الحق في العراق، يوم الأربعاء، مقتل زعيمها قيس الخزعلي، وذلك بعد توارد أنباء عن ذلك.

وقال الناطق العسكري باسم الميليشيات جواد الطليباوي في بيان مقتضب إن ”هذه الأنباء عارية عن الصحة، والغرض منها إشاعة أجواء من الجدل، تضاف إلى حالة الجدل في الوضع السياسي العراقي“.

وأضاف: ”متى ما رأى الجميع احتراق القواعد الأمريكية فوق رؤوس قادتها وجنودها، حينها يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحا“.

وتداولت وسائل إعلام محلية، أنباء عن اغتيال الخزعلي، خاصة بعد الإجراءات الأمنية التي اتخذها مع عدد من قادة الميليشيات بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وبحسب مصادر إعلامية عراقية، فإن الخزعلي انتقل إلى إيران للإقامة فيها، فيما انتقل قائد ميليشيات النجباء أكرم الكعبي إلى مخبأ سري قرب محافظة ديالى.

وتؤكد مصادر سياسية في بغداد أنّ التحوطات التي اتخذها قادة الميليشيات تشير إلى إمكانية تنفيذ هجمات جديدة ضد مصالح مرتبطة بالولايات المتحدة في العراق، لذلك قرر هؤلاء الأشخاص التواري عن الأنظار، خشية أعمال انتقامية.