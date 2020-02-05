”كتائب القسام“ تعلن إصابة أسرى إسرائيليين في قصف الاحتلال لغزة

كشف الناطق باسم ”كتائب القسام“ الجناح المسلح لحركة ”حماس“ في غزة اليوم الأربعاء، عن إصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين في قصف نفذه جيش الاحتلال على غزة العام الماضي.

وقال أبوعبيدة في تصريح له عبر تطبيق ”تيليغرام“: ”نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان أيار مايو 2019 على قطاع غزة حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عددا من أسرى العدو قد أصيبوا بشكل مباشر“.

وأضاف: ”نتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة ونعد أسرانا أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبل“.

وأشار إلى أن ”إسرائيل تتجاهل أسراها بغزة ولا تأبه بمصيرهم، في ظل الخديعة الكبرى التي مارسها نتنياهو على الجمهور الصهيوني بإطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية على قضية مخدرات“.

ولم يوضح الناطق باسم الجناح المسلح لحركة ”حماس“ إن كان أولئك الأسرى المصابون هم الجنود المحتجزون في قطاع غزة من جانب حركة حماس، أم أسرى آخرون من جيش الاحتلال لم تكشف عنهم الحركة سابقا.

يذكر أن حركة ”حماس“ أعلنت في أبريل 2016 أنها تحتجز 4 جنود إسرائيليين في جيش الاحتلال منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ولا يعلم عنهم أي شيء وتطالب بهم إسرائيل قبل أي عملية تفاوض حول الأسرى الفلسطينيين أو أي حلحلة للأوضاع في غزة.

وذكرت حماس أن الأسرى الأربعة هم شاؤول آرون وهدار جولدن، وتم أسرهما خلال الحرب على غزة، والإثيوبي أبراهام مانغستو والعربي هشام شعبان السيد اللذان تسللا إلى قطاع غزة عامي 2014 و 2015 وتم ضبطهم حينها.