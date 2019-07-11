”القسام“ يكشف حقيقة تعرض عدد من قياداته للاختطاف على حدود غزة

نفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الخميس، محاولة اختطاف قوة إسرائيلية خاصة عددًا من قيادات ”القسام“، بعد تداول وسائل إعلام فلسطينية لمحاولة اختطاف قياديين عسكريين من منطقة حدودية جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، إن ”ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول محاولات العدو خطف واغتيال عدد من قيادات القسام، هو محض تلفيق ووهم وأحلام لا أساس لها من الصحة“.

وأضاف في تغريدة له أن ”المقاومة الفلسطينية في حالة يقظة دائمة، وفي معركة مفتوحة وستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى زواله“، على حد وصفه.

وتابع أن ”العدو لا يزال يعيش حالة الفشل والتخبط بعد عملية حد السيف (عملية التسلل لقوة خاصة جنوب قطاع غزة) ويحاول التغطية على هذا الفشل، وتعويضه بنشر وتسريب معلومات مفبركة وكاذبة ومضللة عبر أذرع استخباراتية وإعلامية مختلفة“.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الخميس، أنباء عن محاولة قوة خاصة إسرائيلية خطف ثلاثة من قيادات كتائب القسام بعد تخديرهم جنوب قطاع غزة، إلا أن العملية فشلت في اللحظات الأخيرة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، والجناح العسكري لحركة حماس، حالة الاستنفار القصوى في القطاع، قبل يومين، وأغلقت كافة مداخل ومخارج القطاع.

وقالت وزارة الداخلية إن ما جرى كان ضمن مناورة؛ لاختبار جهوزية العناصر الأمنية في غزة.