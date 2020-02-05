احتجاز 15 إسرائيليا بشبهة ”كورونا“ في اليابان

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه تم احتجاز نحو 15 إسرائيليا على متن سفينة سياحية في ميناء يوكوهاما في اليابان، بعد الإعلان عن إصابة عدد من ركاب السفينة بفيروس ”كورونا“.

وأعلنت الحكومة اليابانية أن عدد المصابين بفيروس ”كورونا“ على متن السفينة بلغ 10 أشخاص من بين 3711 شخصا يوجدون على متنها.

وأكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، في تصريح صحافي، أن هؤلاء المصابين تم إجلاؤهم من السفينة يوم أمس الثلاثاء، ونقلوا إلى مرافق طبية خاصة.

ويواصل الأطباء إجراء فحوصات لـ 3711 شخصا يوجدون على متن السفينة الراسية قبالة ميناء يوكوهاما منذ الاثنين الماضي، بغية التأكد من عدم إصابة أي منهم بالفيروس الفتاك، الذي تقترب حصيلة ضحاياه في الصين من 500 قتيل.

وغادرت السفينة يوكوهاما في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتوجهت إلى كاغوشيما ثم إلى هونغ كونغ ثم أوكيناوا، وكان من المقرر أن تعود الأحد الماضي إلى يوكوهاما، لكن تبين أن أحد الركاب – وهو رجل مسن من هونغ كونغ (80 عاما) – سبق أن نزل من السفينة في مدينته، وكان مصابا بالفيروس، ومنذ ذلك الحين أعلن عدد من الركاب عن تعرضهم لمشاكل صحية، ما دفع حكومة طوكيو إلى منع ركاب السفينة من مغادرتها، وفرض حجر صحي عليها حتى انتهاء الفحوصات.

ويستعد ”مستشفى شيبا“ الإسرائيلي لاحتمال استيعاب مرضى بفيروس ”كورونا“ المعدي إذا وصل إلى إسرائيل، حيث تم إنشاء قسم علاجي خاص في باحة المستشفى، وسيتم فحص الأشخاص للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفرض الحجر الصحي على المصابين.