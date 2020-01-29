إسرائيل تقمع المشاركين في ”حماية الأغوار“ الفلسطينية (فيديو وصور)

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تظاهرة شعبية سلمية حاشدة، شارك فيها آلاف الفلسطينيين من مختلف الأرجاء والمحافظات، تواجد خلالها شخصيات رسمية وشعبية.

واستخدم جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية في التنكيل بالفلسطينيين خلال التظاهرة التي شهدت توافد عدد من المتضامنين الدوليين مع فعاليات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

قوات الاحتلال تقمع فعالية في الأغوار الشمالية رفضا لمؤامرة ضمها "لاسرائيل" pic.twitter.com/lv9TZZpNd9 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) January 29, 2020

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين بالضرب المبرح، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، كما منعت الطواقم الصحفية من تغطية الحدث.

وشدد جيش الاحتلال من إجراءاته العسكرية في الأغوار، ونصب العديد من الحواجز العسكرية الطيّارة في مختلف المناطق، ومنع الحافلات التي تقل المواطنين من الوصول إلى الأغوار.

وشملت الحملة التي تركزت في مواقع عدة على امتداد الأغوار الشمالية، مساندة الفلسطينيين للوصول للأراضي التي منعت قوات الاحتلال أصحابها من زراعتها، وتنفيذ نشاط لحراثة هذه الأراضي.

وتأتي هذه الفعالية؛ تأكيدا على حق شعبنا في أرضه، ورفضا للمخططات الأمريكية والإسرائيلية و“صفقة القرن“ الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقد أدى المشاركون صلاة الظهر فوق أراضي المواطنين المهددة بالاستيلاء، رغم محاصرتهم من قبل جيش الاحتلال، الذي حاول إبعادهم وطردهم من المكان.