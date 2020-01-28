إسماعيل هنية يبحث مع عباس هاتفيا مواجهة صفقة القرن

قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكدا خلاله رفضهما لصفقة القرن، وبحثا التحرك المشترك لمواجهتها.

وقالت حماس في بيان لها: ”هنية هاتف الرئيس محمود عباس، وأكد خلال اتصالهما على رفض صفقة القرن، وشدد على أن الجميع في خندق مشترك، للحفاظ على القضية الفلسطينية وحقوقنا الكاملة في القدس واللاجئين والدولة“.

وأضاف البيان: ”هنية أكد أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة للعمل المشترك سياسيًا وميدانيًا في إطار النضال الشعبي لقطع الطريق على هذه التوجهات الأمريكية الإسرائيلية“.

ولفتت حماس إلى أن عددًا من ممثليها سيشاركون في اجتماع وطني الليلة، بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكسر هذا الاتصال الهاتفي حالة من الجمود بين هنية وعباس، اللذين يمثلان أكبر حركتين فلسطينيتين.