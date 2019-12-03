بعد شهور من القطيعة.. هنية ومشعل يهاتفان الرئيس الفلسطيني محمود عباس‎

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، اتصالين منفصلين من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واتصالًا آخر من الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس خالد مشعل، بعد شهور طويلة من القطيعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ”وفا“، أن ”هنية قدم واجب العزاء للرئيس عباس بوفاة المناضل الفلسطيني الكبير أحمد عبدالرحمن، الذي وافته المنية يوم الاثنين بعد مرض عضال“.

وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن هنية قدم تعزيته للرئيس عباس وقيادة منظمة التحرير وحركة فتح.

وتأتي الاتصالات المتبادلة بين الطرفين، بعد شهور من القطيعة والانقسام والتراشق الإعلامي، في وقت يجري الحديث فيه عن انتخابات تشريعية ورئاسية مرتقبة، بعد موافقة حركة حماس على إجرائها.