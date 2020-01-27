الخارجية العراقية: استهداف السفارة الأمريكية قد يجعلنا ساحة حرب لأطراف خارجية

استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف كاتيوشا، معربة عن ”رفضها القاطع“ لمثل هذه الأعمال.

وقالت الوزارة في بيان: ”في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة استهجانها لهذا العمل العنفي المدان قانونا وعرفا، تؤكد أنها حريصة أشد الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق؛ وذلك التزاما ببنود اتفاقـية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين بلدان العالم، وحرصا على العلاقات الثنائية، ورعاية للمصالح المتبادلة للجميع“.

وأضافت: ”العراق يؤكد أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن التي تشهد ارتقاء على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين“.

وأكدت أن ”السلطات الأمنية المعنية شرعت بإجراءاتها التحقيقـية للكشف عن الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، ما قد يجر العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجية“.

وأطلق مجهولون 5 صواريخ كاتيوشا على السفارة سقطت داخل حرمها، ما أدى لإحراق مطعم، وفق ما أكده مصدر أمني، وتغريدة لوزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري.

وتعرضت السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء، الشديدة التحصين، لهجمات صاروخية متكررة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ داخل مجمع السفارة.

وهذا الهجوم هو الخامس من نوعه الذي تتعرض له السفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.