محتجون يغلقون مصفاة نفطية جنوب العراق

أغلق محتجون مصفاة للنفط في محافظة المثنى جنوبي العراق، الاثنين، ومنعوا دخول وخروج شاحنات نقل المشتقات النفطية، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر في قيادة شرطة المثنى، إن ”مئات المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم مصفاة نفط السماوة، وسط محافظة المثنى جنوبي البلاد، ومنعوا دخول وخروج شاحنات نقل المشتقات النفطية؛ احتجاجا على عدم تلبية مطالب المتظاهرين والتعامل بعنف ضد ساحات الاعتصام في مدن وسط وجنوب البلاد“، موضحا أن ”إغلاق مصفاة النفط تسبب بتكدس عشرات الشاحنات“.

وتكرر مصفاة نفط السماوة 30 ألف برميل تمثل نحو 3.75 في المئة من إجمالي النفط اليومي المكرر في العراق البالغ 800 ألف برميل، وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، الأحد، صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيل من المتظاهرين وإصابة 70 آخرين بعضهم بالرصاص الحي، حسب مصادر أمنية وطبية.

كما أضرم مسلحون مجهولون النيران فجر الاثنين، في خيام المحتجين بساحة الحبوبي وسط الناصرية، وصّعدت قوات الأمن منذ فجر السبت، إجراءاتها ضد المحتجين في بغداد والبصرة وذي قار والديوانية، بعد انسحاب أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من ساحات التظاهر إثر إعلانه مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، ردا على هتافات مناوئة له متهمة إياه بالتقرب من الفصائل المقربة من إيران.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.