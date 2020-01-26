إسرائيل تطوق الضفة الغربية وتتأهب أمنيا قبل إعلان ”صفقة القرن“‎

فرضت إسرائيل طوقا أمنيا ورفعت حالة التأهب العسكري في مختلف أرجاء الضفة الغربية تخوفا من اندلاع مواجهات واحتجاجات أو حتى هجمات مسلحة على خلفية النوايا الأمريكية بنشر تفاصيل ”صفقة القرن“ في البيت الأبيض هذا الأسبوع.

وألغى رئيس الأركان أفيف كوخافي ندوة مخصصة لضباط الجيش برتبة عميد بسبب التوتر المرتقب، واكتفى بجولة ميدانية وصل خلالها للاطلاع عن كثب على الأنشطة التي تقوم بها قوات الأمن.

وأفاد المراسل العسكري الإسرائيلي ”تساحي دبوش“، هذا الصباح (الأحد) بأنه كجزء من سلسلة الاستعدادات التي نفذت في الأيام الأخيرة تحت قيادة المركز، قررت قيادة الجيش تعزيز القوات في الضفة وخاصة في المستوطنات كي تكون مستعدة في حالة حدوث مواجهات.

وقالت قناة ”كان“، إن يوم المشاورات والمناقشات الأمنية، كان مخصصا لمناقشة الخطة السنوية متعددة السنوات ”تنوفا“ التي تهدف إلى تطوير القدرات العملياتية بالجيش الإسرائيلي.

وحذر الخبير العسكري في صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية رون بن يشاي، من اندلاع تصعيد عسكري مع الفلسطينيين حال الإعلان عن “ صفقة القرن ”، مضيفا أنها ستؤدي للابتعاد عن إبرام تسوية مع حركة حماس في غزة.

وقال الخبير العسكري، في مقال نشرته الصحيفة إن ”القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة وبنيامين نتنياهو وبيني غانتس من جهة أخرى تحضيرا لإعلان صفقة القرن، من شأنها تصعيد الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية“.