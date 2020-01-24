رغم المنع الإسرائيلي.. خطيب الأقصى يدخل المسجد محمولا على الأكتاف (فيديو)

دخل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، الجمعة، المسجد المبارك، رغم قرار إسرائيل بمنعه من الدخول لمدة أسبوع ينتهي الأحد.

ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين، لكن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول.

وأصر الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول إلى المسجد.

صلاة الظهر في رحاب المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/knrXwol3Vy — وكالة صفا (@SafaPs) January 24, 2020

وساد توتر في المكان إثر محاولة الشرطة الإسرائيلية منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد. ولكن أمام إصرار الشيخ صبري تمكن من الدخول.

وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم مرددين ”الله أكبر“ أثناء دخوله المسجد.

#شاهد.. لحظة دخول الشيخ عكرمة صبري المسجد الأقصى المبارك وكسر قرار الاحتلال بإبعاده عن المسجد. pic.twitter.com/xi3OYfand0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 24, 2020

والأحد الماضي، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ صبري، أمرا بالإبعاد عن الأقصى لأسبوع.

وبعد تسلمه أمر الإبعاد، قال الشيخ صبري للصحفيين إن الشرطة الإسرائيلية طلبت منه مراجعتها، السبت، لإصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده.

وبررت الشرطة الإسرائيلية الإبعاد بأن الشيخ صبري ”يمارس التحريض“ في خطب الجمعة وهي التهمة التي نفاها.