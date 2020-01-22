عباس يطالب ماكرون بموقف أوروبي ”ضاغط“ على إسرائيل بشأن الانتخابات بالقدس

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الفرنسي مانويل ماكرون الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات تناولت آخر مستجدات الأوضاع على صعيد العملية السياسية وقضايا المنطقة.

وخلال اللقاء، أعرب عباس عن شكره للرئيس الفرنسي ”على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي“.

وأكد على ”أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنت الإسرائيلي، خاصة بعد مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية“.

وقال عباس: ”نتطلع لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، في مقدمتها فرنسا بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسيا وأوروبيا، ويعطي الأمل لشعبنا بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار“.

وأضاف: ”جادون في السعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية بما فيها داخل مدينة القدس المحتلة“.

وأردف بالقول: ”متطلعون لدور فرنسي وأوروبي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمشاركة أبناء شعبنا المقدسي في هذه الانتخابات التي نأمل أن تجرى في أقرب وقت ممكن“.

بدوره، جدد الرئيس الفرنسي، التأكيد على موقف بلاده الداعم للعملية السياسية وفق حل الدولتين للوصول إلى السلام في المنطقة.

وأشار ماكرون إلى ”استمرار بلده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك“، وفق (وفا).

ووصل ماكرون، إسرائيل للمشاركة في منتدى عالمي حول الهولوكوست.

والتقى ماكرون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وسيكون ماكرون، من بين المتحدثين في افتتاح المنتدى الخامس للهولوكوست، الذي يعقد الخميس، في القدس الغربية بمشاركة أكثر من 40 زعيما دوليا.