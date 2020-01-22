 مشادة بين ماكرون وعناصر الشرطة الإسرائيليين في القدس‎ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مشادة بين ماكرون وعناصر الشرطة الإسرائيليين في القدس‎ (فيديو)

مشادة بين ماكرون وعناصر الشرطة الإسرائيليين في القدس‎ (فيديو)

المصدر: أ ف ب

وقعت مشادة اليوم الأربعاء، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعناصر الشرطة الإسرائيليين في مدينة القدس

 

تواجد ماكرون في القدس تلبية لدعوة إسرائيل التي تحيي الخميس الذكرى الـ75 لتحرير معسكر ”أوشفيتز“ النازي بحضور نحو 40 زعيما آخر من حول العالم.

واختار ماكرون الوصول قبل يوم لإجراء هذه المحادثات التي ستتناول خصوصا الملف الإيراني الملتهب، منذ أن قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد مطلع الشهر الجاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيمانويل ماكرون
الشرطة الإسرائيلية
القدس
القدس المحتلة
بنيامين نتنياهو
تاغ
فرنسا
فلسطين المحتلة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث