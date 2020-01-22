مشادة بين ماكرون وعناصر الشرطة الإسرائيليين في القدس‎ (فيديو)

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وقعت مشادة اليوم الأربعاء، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعناصر الشرطة الإسرائيليين في مدينة القدس Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020 تواجد ماكرون في القدس تلبية لدعوة إسرائيل التي تحيي الخميس الذكرى الـ75 لتحرير…