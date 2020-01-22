السودان.. ”مكافحة الفساد“ تحقق مع نائب البشير السابق علي عثمان‎

حققت نيابة مكافحة الفساد في السودان، يوم الأربعاء، مع علي عثمان محمد طه، النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، إثر شكوى تتهمه بارتكاب ”تجاوزات“ تتعلق بالتصرف في أراضي المدينة الرياضية جنوبي العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة .

وذكر البيان أن التحقيق يأتي ”بناء على عريضة مقدمة من وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي لنيابة مكافحة الفساد، بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات“.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت البوشي فتح بلاغ في فساد بالمدينة الرياضية، مشيرة إلى أن التجاوزات شملت مليونا و82 ألف متر مربع من أراضي المدينة.

وأضاف البيان أن ”المتهم علي عثمان طالب النيابة بإمهاله حتى الجلسة القادمة (دون تحديد موعد)، بحجة تذكر تفاصيل الوقائع لطول الفترة الزمنية التي مرت على الواقعة“.

وفي فبراير/ شباط 1991، أصدر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قرارًا بتخصيص مساحة مليون و4 آلاف متر لبناء المدينة الرياضية، ووضع حجر أساسها في 1994.

ويعد ”طه“ من القيادات البارزة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وتولى وزارة التخطيط الاجتماعي (1993- 1995)، والخارجية من 1995 إلى 1998.

كما تقلد منصبي نائب والنائب الأول للبشير في الفترة من 1998 إلى 2013.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.